Rus Bakanlarla İstanbul’da Yapılması Planlanan Toplantı İptal

İstanbul’da yapılması beklenen Rus ve Türk bakanlar arasndaki toplantı başka bir tarihe ertelendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iptal kararı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovl’la telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun İstanbul’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmeleri bekleniyordu.

İki taraf arasında Libya başta olmak üzere çeşitli konuların görüşülmesi planlanıyordu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Lavrov ve Şoygu'nun Pazar günü Türkiye’de temaslarda bulunacakları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının özellikle Libya ve Suriye’deki son durumu masaya yatırmaları bekleniyordu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaretle ilgili olarak daha önce yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” denilmişti.

