HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus Barış Gücü Kuvvetleri: “Hadrut Bölgesi’nde ateşkes ihlal edildi”

Rus Barış Gücü Kuvvetleri: “Hadrut Bölgesi’nde ateşkes ihlal edildi”

12.12.2020 20:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.Azerbaycan, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.Dağlık Karabağ’da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti.

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.
Azerbaycan, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.
Dağlık Karabağ’da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.
Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu
KYK borcu faizleri siliniyor mu?KYK borcu faizleri siliniyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Maskesiz kadından polise skandal sözler

Maskesiz kadından polise skandal sözler

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

CHP'den Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

CHP'den taciz iddiasına disiplin soruşturması

12 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

'28 günlük tam kapanma uygulanmalı'

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Elektrik kesintisi listesi 13 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.