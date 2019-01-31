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Rus basını: “2 uçak dolusu altın Dubai’de nakde çevrilip Venezuela’ya geri gönderildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Rusya basını, Venezuela’ya ait altınların Rusya’ya ait 2 uçakla Dubai’de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti.Venezuela’da yaşanan yönetim krizi devam ederken Rus basını ilginç bir iddia ortaya attı.

Rusya basını, Venezuela’ya ait altınların Rusya’ya ait 2 uçakla Dubai’de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti.
Venezuela’da yaşanan yönetim krizi devam ederken Rus basını ilginç bir iddia ortaya attı. Rus gazetesi “Novaya Gazeta” tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya’ya ait Boeing 757 tipindeki iki yolcu uçağı, Dubai’ye uğradıktan sonra Venezuela’nın başkenti Karakas’a büyük miktarda nakitle iniş yaptı. Haberde Dubai’ye inen altın yüklü Rus uçaklarının Birleşik Arap Emirliği Merkez Bankası’na bağlı zırhlı araçlar ve bir grup yetkili tarafından karşıladığı ve ardından uçaklara büyük miktarda nakit para yüklendiği öne sürüldü.
İddiaların sahibi Novaya Gazeta, bu altınların Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nda saklanan Venezuela altınları olduğunu yazdı. Haberde ayrıca uçağın Dubai’den kalkmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “Ülkeye bir milyar euro tahsis ediyorum” açıklamasının eşzamanlı olduğunu ve tesadüf olamayacağı belirtildi.
Ayrıca gazete, Venezuela’dan Rusya’ya altın götürme teşebbüslerinin Venezuela parlamentosunda da tartışıldığını hatırlattı.

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