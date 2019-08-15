Rus Basını: 'ABD'nin Kapısına Nükleer Silah Taşıyabiliyoruz'

Uçuş Washington ve Moskova arasında süregelen silah kontrolu tartışmaları sırasında yaşandı. ABD Rusya’yla yaptığı önemli bir nükleer füze anlaşmasından bu ay çekilmişti. Washington, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor. Kremlin ise suçlamayı reddediyor.

Açıklamada uçuşun bu hafta sonlanması planlanan ve operasyonel hava sahası değişimi ile havada yakıt ikmali gibi durumları test etmek amacıyla yapılan tatbikat kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada uçağın Rusya’nın batısından Alaska’nın karşısındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr kasabasına yaklaşık sekiz saatte gittiği, bunun da 6 bin kilometreden fazla mesafe anlamına geldiği belirtildi.

Rusya’da Beyaz Kuğu adıyla bilinen bu süpersonik Sovyet dönemi hava aracı, 12 kısa menzilli nükleer füze taşıma kapasitesine sahip. Uçak yakıt ikmali olmaksızın 12 bin kilometre yol katedebiliyor.

Rusya Çarşamba günü nükleer kapasiteli iki TU-160 bombardıman uçağını Rusya’nın doğu ucuna tatbikat amacıyla uçurduğunu bildirdi. Burası Amerika’nın Alaska eyaletinin de karşısındaki bölge.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya’yla yapılan başka bir nükleer anlaşmanın da döneminin gerisinde kaldığı ve kusurlu olduğu gerekçesiyle 2021’de süresi dolunca yenilenmeyebileceğini söylemişti.

Salı günüyse, Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya’nın kuzeyinde geçen hafta medaya gelen ve sır gibi saklanan beş kişinin ölümüne neden olan bir nükleer füze kazasına rağmen, Moskova’nın güçlü nükleer silahlar üretme konusunda silahlanma yarışının galibi olduğu belirtilmişti.

Rusya’nın devlet gazetesi Rossiiskaya Gazeta web sitesinde yayımladığı yazıda Rusya’nın TU-160 uçağını ülkenin doğusuna uçurmasının Moskova’nın ABD topraklarına yalnızca 20 dakika mesafeye nükleer bomba taşıyan uçaklar yerleştirebileceğini gösterdiğini kaydetti.

“Anadyr ve Alaska arasındaki mesafe 600 kilometreden az” denilen haberde “TU-160’ın buraya uçması, kalkış ve yükselişle birlikte 20 dakika sürer” denildi.

Uçağın taşıdığı füzelerin kapasitesinin uçağın bunları Rus hava sahasını terk etmeden fırlatmasına da imkan tanıdığı belirtilen yazıda gerekli olması halinde uçakların ilk hedefinin radar istasyonları ve ABD füze savunma sisteminin parçası olan füzeler olabileceği kaydedildi.

TU-160’lar geçmişte Rusya ve Suriye’deki üslerden havalanarak Suriye lideri Beşar Esat’ın muhaliflerini bombalamakta kullanıldı.

Savunma Bakanlığı 10 adet TU-160 bombardıman uçağıyla TU-95MS ve IL-78 uçaklarının söz konusu tatbikata katıldığını bildirdi.

