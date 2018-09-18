HABER

Rus basını Suriye’de barış için ümitli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

Rus gazeteleri, Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahsız bölge hususunda anlaşmaya varılmasını, artık bölgede askeri bir operasyonun gerçekleşmeyeceği vurgusu ile duyurdu

MOSKOVA (AA) – Rus basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsız bölge oluşturulması ile ilgili anlaşmaya varması "Suriye'de barışın tesisi için ümit verici" olarak değerlendirildi.

Rusya’da çıkan gazeteler, Erdoğan ve Putin’in dün Soçi’de düzenlediği zirvenin sonucunu olumlu gelişme olarak kamuoyuna yansıttı.

Vedomosti, "Putin ve Erdoğan İdlib'de silahsız bölge üzerinde anlaştı" başlığı ile verdiği haberde, bu kararın 4 saati aşkın bir görüşmenin ardından verildiğini belirterek, "Bu şu demek oluyor: Suriye silahlı muhaliflerinin kontrolündeki son büyük bölgede askeri operasyon yapılmayacak. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İdlib'de yeni bir operasyon olmayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

"İdlib'de operasyon yapılmayacak" başlığı ile haberi duyuran Kommersant, zirve sonrasında İdlib’de askeri operasyon olmayacağına işaret etti. Gazete, bu imzanın üzerinden birkaç saat sonra Lazkiye'de Rus üssü Hmeymim yakınlarına denizden roket atışları ile saldırı düzenlendiğine de dikkati çekti.

Nezavisimaya Gazeta ise "Erdoğan, Rusya ile Batı arasında orta yol bulmaya çalışıyor" başlığı attığı haberinde, Soçi’deki zirve arefesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizin çözümünün Rusya, Türkiye ve ABD tarafından sağlanabileceğini söylediğini hatırlattı. Gazete, Erdoğan'ın kendi kontrolündeki bölgeyi Washington'un yardımıyla kurtarmak istediğini savundu.

İzvestiya ise Erdoğan-Putin zirvesini, "Suriye'de ümit" başlığıyla duyurdu.
İdlib'de silahsız bölge kurulması hususunda yapılan anlaşmanın bölgede yeni bir askeri çatışmayı engelleyeceğine işaret edilen haberde, anlaşma gereği ağır silahların bölgeden çekileceği ve bunun da yeni bir çatışma durumunu önleyeceği belirtildi.

TASS haber ajansı "İdlib meselesinde ilerleme" başlığı ile zirveyi duyururken, Ria haber ajansı da "Putin ve Erdoğan İdlib'de silahsız bölge oluşturacak" başlığı atarak,
İdlib'in silahsızlandırılması hususunda memorandum imzalandığını anımsattı.

Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine geniş yer verdi.

PARTNERYeşilçam'ın gamzeli güzeliydiYeşilçam'ın gamzeli güzeliydi
İznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldıİznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırıİsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rus basını Soçi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.