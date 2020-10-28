Rus basınında Dağlık Karabağ krizi: Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan işbirliği yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Rus basını Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ve İran'ın oynadığı role yer veriyor. Kommersant gazetesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katılmak üzere Pakistan'dan militanların geldiği iddiasını aktarıyor. Gazete, Afgan Araştırmaları Merkezi'nin başkanı Andrei Serenko'dan "İslamabad'ın Karabağ'a müdahil olması Pakistan ile Türkiye arasındaki ilginç ilişkilere dayanıyor. Pakistan ordusundaki üst düzey askerler Ankara ile ittifaka daima büyük değer vermiştir" değerlendirmesine yer veriyor. Serenko'ya göre, "Karabağ sorunu İslamabad'ı aslında pek ilgilendirmiyor. Onlar açısından önemi Türkiye'nin çıkarlarıyla bağlantılı; yani iki büyük Sünni otoriter cumhuriyet arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi bakımından önemli." Sergei Strokan imzalı "Hindukuş'tan Karabağ'a" başlıklı makalede Serenko şunları söylüyor: "Karabağ savaşında Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki mevcut sıkı işbirliği, Ankara'nın yeni-Osmanlıcı heveslerinin destekleme amacı taşıyan yeni bir uzun vadeli jeopolitik birliğin başlangıcı haline gelebilir."