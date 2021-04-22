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Rus bilim insanları: Ay’a ‘Marfa’ gönderilsin!

22.04.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Bilimler Akademisi çatısı altındaki Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden fizikçi Lev Zelyonıy, Ay misyonu çerçevesinde Ay Kalkış ve İniş Modülü’nün (LVPK) insanlar için ne kadar güvenli ve uygun olduğunun kontrol edilmesi için ‘Marfa’ adı verilen robotun gönderilmesini önerdi.

Rus bilim insanları: Ay’a ‘Marfa’ gönderilsin!

Enstitünün genel toplantısında konuşan Zelyonıy, Ay misyonu çerçevesinde Ay Kalkış ve İniş Modülü’nün insanlar için ne kadar güvenli ve uygun olduğunun kontrol edilmesi için ‘Marfa’ adı verilen robotun gönderilmesini önerdi.

Rus bilimci, “Mobil Otonom Robotik Çok İşlevli Aygıt yapılmasını öneriyoruz, ona ‘Marfa’ adını verdik. Yani bu LVPK aparatının içinde bulunan bir kişiyi taklit edecek türden bir robottur” diye konuştu.

Marfa’nın görevinin LVPK’dan çıkıp Ay’dan toprak örnekleri toplaması ve aparata yüklemesi olduğuna dikkat çeken Zelyonıy, “Muhtemelen Dünya’ya dönüşü zorunlu olmayacak. Zira ana görevini yapmış olacak, bir insanın iniş yapabileceğini ve aparatın yükü ile birlikte geri dönebileceğini göstermiş olacak” ifadelerini kullandı.

Rus bilim insanının yaptığı sunuma göre ‘Marfa’, daha önce geliştirilen insansı robot Fedor’un ve robotik ay gezgini hibridinin alternatifi olarak öneriliyor. Marfa’nın, 2027-2028’de yapılması planlanan Ay Kalkış ve İniş Modülü’nün uçuşundaki faydalı yükünü oluşturması öngörülüyor.

Rus yapımı ilk insansı robot Fedor, Ağustos 2019’da Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmiş ve planlanan deneyler tamamlandıktan sonra eylül ayında aynı araçla Dünya’ya geri dönmüştü.

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