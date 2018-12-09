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Rus bilim insanları geliştirdi... Kasların elektriksel aktivitesini sinyallere dönüştüren cihaz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları ve mühendisler, kasların elektriksel aktivitesini ölçüp onu sinyallere dönüştüren 'Mio Interface' isimli cihaz geliştirdi.

Rus bilim insanları geliştirdi... Kasların elektriksel aktivitesini sinyallere dönüştüren cihaz!

Bu cihazın rehabilitasyon eğitimi alanında, sporcular için akıllı giyim, biyonik protez üretimi, akıllı telefon ve akıllı ev için uzaktan yönetim sisteminin geliştirilmesi için kullanılması planlanıyor.

MEPhI Yüksek Mühendislik Okulu’nun yüksek lisans öğrencisi Bulat Aytbayev, üzerinde çalışılan proje ile ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada Mio Interface’nin insanın kol kaslarının elektriksel aktivitesini ölçüp hareketlerini tanıdığı ve çeşitli cihazlara verilen komutalara dönüştürdüğü belirtti.

Sputnik'in haberine göre Aytbayev, ‘Yunanca ‘Mio’ sözcüğü ‘kas’ anlamına geliyor. Cihazın elektrodları kaslardan gelen sinyalleri alıp kas hareketlerinin tanımasını gerçekleştiriyor ve cihazlar için komutalara dönüştürüyor’ ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının 2015 yılından beri üzerinde çalıştıkları belirtilen bu proje, Start-1 isimli Yenilikçi Projelere Destek Fonu’nun 2 milyon rublelik hibe desteğini aldı. 2017’de Yenilikçi Radyo Elektroniği Yarışmasının ‘İş Dünyasında Yenilikler’ kategorisinde birincilik kazanan proje, 2018’de Çin ve Rusya’nın ortak düzenlediği Endüstriyel Yenilikler Ödülü’ne layık görüldü.

Aytbayev, 'Mio Interface'in analoglarına göre avantajlarının kas hareketlerini tanımada yüksek doğruluk ve oldukça geniş yelpaze tanıma algoritmaları olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemde geliştirilen cihaz için patent başvurusunda bulunulup projenin endüstriyel ölçekte gerçekleştirilmesi için ortak arayışına girileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi

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