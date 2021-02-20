HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti

Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti

20.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.

Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
KKTC Sağlık Bakanı görevden alındıKKTC Sağlık Bakanı görevden alındı
56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

KKTC Sağlık Bakanı görevden alındı

İsrail ve Suriye arasında takas: Tutuklu İsrailli karşılığında aşı verildi

İsrail ve Suriye arasında takas

Yunanistan duyurdu! 'Aşı sertifikası' verilmeye başlandı

Yunanistan duyurdu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem

İtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik dinleme izni: "Kültürel gelişim hakkı engellenemez"

Açtığı davayı kazandı! Mafya babasına müzik dinleme izni

Son Dakika: Aleksey Navalni'nin hapis cezası onandı

Aleksey Navalni ile ilgili flaş gelişme

Koronavirüs: Almanya'da endişe verici artış

Almanya'da endişe verici artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.