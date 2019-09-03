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Rus bloggera 5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

Rusya’da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.Polis sosyal medyada Maks Steklov takma adını kullanan kişinin kimliğini Vladislav Sinitsa olarak açıkladı.

Rusya’da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.
Polis sosyal medyada Maks Steklov takma adını kullanan kişinin kimliğini Vladislav Sinitsa olarak açıkladı. Polis memurlarının çocuklarına yönelik tehdit ve şiddet çağrısı paylaşımlarında bulunan 30 yaşındaki Rus blogger, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sinitsa’nın 31 Temmuz’da sosyal medya hesabında çok sayıda insana yasa dışı şiddet eylemleri başlatma çağrısında bulunduğu belirlendi.

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