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Rus bombardıman uçağı Kharkiv bölgesinde vuruldu!

26.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiev'de bulunan Ukrayna'nın Stratejik İletişim Merkezi’nden paylaşılan görüntülerde, önemli bir bombardıman uçağı olan Su-34 jetinin Kharkiv bölgesinde vurulduğu görüldü. Pilotların yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor.

Sukhoi Su-34 süpersonik bombardıman uçağı olduğu iddia edilen uçak, Rus ordusunun çoğunun çatışmanın son aşamasında yoğunlaştığı doğu Ukrayna'daki Kharkiv bölgesinde vuruldu. Dikkat çekici görüntüler, uçağın gökyüzünden düşerken daireler halinde döndüğünü gösteriyor.

MYNET - DIŞ HABER

PİLOTLARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Jeti Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir kolu olan Doğu Hava Komutanlığı'nın düşürdüğüne inanılıyor. Şu anda Rus kontrolü altında olan Kharkiv'in 46 mil güneydoğusundaki Balakliia kasabası yakınlarında vurulduğu bildirildi. Pilotların yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

'' UKRAYNA DÜŞMAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜ''

Video, Pazartesi günü erken saatlerde Kiev'de bulunan Ukrayna'nın Stratejik İletişim Merkezi (Stratcom) tarafından "Ukraynalı savunucular Kharkiv bölgesinde bir düşman uçağını düşürdü" açıklamasıyla paylaşıldı. Doğu Hava Komutanlığı, resmi kanallarında saldırıyı doğruladı ve ön verilere göre uçağın iki kişilik bir avcı-bombardıman uçağı Su-34 olduğunu düşündüklerini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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