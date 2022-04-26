Rus bombardıman uçağı Kharkiv bölgesinde vuruldu!

Sukhoi Su-34 süpersonik bombardıman uçağı olduğu iddia edilen uçak, Rus ordusunun çoğunun çatışmanın son aşamasında yoğunlaştığı doğu Ukrayna'daki Kharkiv bölgesinde vuruldu. Dikkat çekici görüntüler, uçağın gökyüzünden düşerken daireler halinde döndüğünü gösteriyor.

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PİLOTLARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Jeti Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir kolu olan Doğu Hava Komutanlığı'nın düşürdüğüne inanılıyor. Şu anda Rus kontrolü altında olan Kharkiv'in 46 mil güneydoğusundaki Balakliia kasabası yakınlarında vurulduğu bildirildi. Pilotların yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

'' UKRAYNA DÜŞMAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜ''

Video, Pazartesi günü erken saatlerde Kiev'de bulunan Ukrayna'nın Stratejik İletişim Merkezi (Stratcom) tarafından "Ukraynalı savunucular Kharkiv bölgesinde bir düşman uçağını düşürdü" açıklamasıyla paylaşıldı. Doğu Hava Komutanlığı, resmi kanallarında saldırıyı doğruladı ve ön verilere göre uçağın iki kişilik bir avcı-bombardıman uçağı Su-34 olduğunu düşündüklerini açıkladı.



