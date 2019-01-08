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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davası (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

REDDİ HAKİM TALEBİ Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki 'Abi'si olduğu ve saldırı talimatını Altıntaş'a ilettiği ileri sürülen Şahin Sögüt'ün avukatı Adem Kaplan "Soruşturma aşamasında müvekkilime görüşme kısıtlaması konuldu.

REDDİ HAKİM TALEBİ
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki 'Abi'si olduğu ve saldırı talimatını Altıntaş'a ilettiği ileri sürülen Şahin Sögüt'ün avukatı Adem Kaplan "Soruşturma aşamasında müvekkilime görüşme kısıtlaması konuldu. Kovuşturma aşamasında bunun kaldırılması için mahkemeye talepte bulunduk. Ancak mahkemeniz bu kısıtlamayı kaldırmadı. Müvekkilimle sağlıklı bir şekilde görüşemedik. Mahkemenin peşin hükümlü olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle hazırladığımız dilekçe ekindeki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını da göz önünde bulundurarak reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, talebin, duruşmayı uzatmaya yönelik yapılmış olduğu kanaatine varıldığını belirterek, reddine karar verdi. Mahkeme, aldıkları kararla ilgili Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu da belirtti.
2012 YILINDA POLİS OKULU TAMAMEN FETÖ'NÜN HAKİMİYETİ ALTINDAYDI
Duruşmanın bugünkü celsesinde tutuksuz sanıklar Bilal Dereli, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz ve tutuklu sanık Ufuk Gül'ün savunması tamamlandı. Sanıkların tamamı İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Okulu'nda okudukları dönemde FETÖ örgütü ile tanıştıklarını ileri sürdü. Öğleden sonra dinlenen sanıklar Oğuzhan Öztürk ve Ufuk Gül, benzer ifadeler vererek, sınıflarda bulunan FETÖ üyelerinin örgütün toplantılarına katılmaları yönünde kendilerine baskı yaptıklarını söyledi. Her iki sanık da örgüt evlerine gitmeyi kabul etmedikleri için okulu bitiremeyecekleri yönünde tehdit edildiklerini, zorlamalar sonucu sohbetlere katıldıklarını belirttiler.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savunmalarının sonunda, her iki sanığa, "İfadelerden öğrendiğimiz kadarıyla her sınıfta FETÖ üyeleri var. Her sınıfın sorumlusu komiserler FETÖ üyesi. Bunlar örgüt faaliyetine katılmayan öğrencilere saç kesme, ceza puanı verme gibi yöntemlerle baskı kuruyor. Yani sizin okuduğunuz dönemde okul tamamen FETÖ'cülerin hakimiyetinde mi?" sorusunu yöneltti.
Bu soruya sanık Oğuzhan Öztürk, "Evet başkanım böyle diyebiliriz" cevabını verdi. Sanık Ufuk Gül ise soruyu, "2012 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu FETÖ'nün hakimiyeti altındaydı. Ben toplantılara katılmayı kabul etmediğim zaman sınıfımı değiştirdiler. Bu sınıf Mevlüt Mert Altıntaş'ın da bulunduğu sınıftı. Her sınıfta 35 kişi varsa bunların 30'u FETÖ'nün evlerine gitmiştir. Ben de tehdit edildikten sonra gitmeyi kabul ettim" dedi.
Duruşmaya, yarın diğer sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

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