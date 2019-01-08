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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davası başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastla öldürülmesine ilişkin davada, 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastla öldürülmesine ilişkin davada, 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un, Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı sergide, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de olduğu, 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılamasına başlandı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan bazıları gelirken, bazıları da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespiti yapılmasıyla başlanan duruşmayı Rus basın mensuplarının da takip ettiği görüldü. İDDİANAME İddianamede sanıklar Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt'ün ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

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