HABER

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davası başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

RUS Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili 9'u tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUS Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili 9'u tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.
Andrey Karlov'un, Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir sergide, FETÖ üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 9'u tutuklu 28 sanığın yargılamasına yarın başlanacak. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt'ün ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERGördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...Gördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...
Dernek başkanının öldürülmesi davasında 1 sanığa tahliyeDernek başkanının öldürülmesi davasında 1 sanığa tahliye
Sitenin istinat duvarı çöktüSitenin istinat duvarı çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.