Rus Büyükelçiliğinde akılalmaz olay! ''Gerçek bir terör eylemi''

Bugün sabah saat 06.00 sıralarında bir sürücü Romanya'nın Bükreş kentindeki Rusya Büyükelçiliği'ne kasten arabasını çarptı. Aracı terk etmesi istendiğinde karşı çıkan adam kendisini ateşe verdi ve hayatını kaybetti.

MYNET - DIŞ HABER



Olay yerine ait olduğu bildirilen ve henüz doğrulanmayan görüntüler, sabahın erken saatlerinde gümüş renkli bir arabanın alevler içinde yandığını ve aracın kaputundan alevlerin yükseldiğini gösteriyor. Araba çitin içine sıkışmış gibi görünüyor ve sosyal medyada polis memuru olduğu söylenen iki adamın ise koşarak yardım çağırdığı görülüyor.

Yerel raporlar, arabanın binanın çevresine yüksek hızla çarptığını söyledi. Araç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik halk protestolarının ardından büyükelçilik çevresine kurulan geçici bariyerleri de aşmayı başardı.

ŞÜPHELİNİN UKRAYNA POSTU DİKKAT ÇEKTİ

Rumen haber kanalı Antena3'ün bir haberinde, adamın cinsel suçlardan bu hafta 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Bogdan Draghici olabileceği belirtildi.

Draghici'nin iki gün önce Facebook'ta paylaştığı son gönderide Ukrayna'daki duruma atıfta bulunduğu söyleniyor. Paylaşımında "Ben de Ukraynalıyım! Tüm insanlığı ölümle tehdit eden korkunç savaşa son verene kadar hepimiz Ukraynalı olduğumuzu düşünsel harika olurdu." yazdı.

''GERÇEK BİR TERÖR EYLEMİ''

Rusya'nın Romanya Büyükelçisi Valery Kuzmin olayı 'gerçek bir terör eylemi' olarak nitelendirdi. Rusya'nın Rossiya-24 kanalında yaptığı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde aslında bir terör eylemi yaşandı, ancak bu olayı anlamayı zorlaştıran birçok durum var. Burada yavaş yavaş gelişen atmosfer çok gergin. Büyükelçilik defalarca 'havaya uçurmak', 'intikam almak' vb. için doğrudan e-posta tehditleri aldı." dedi.

Geçen ayın başlarında bir kamyon, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki askeri harekâtına karşı bir protestoda Dublin'deki Rus Büyükelçiliği'nin kapılarından içeri girmişti. Olayda hiçbir yaralanma kaydedilmedi ve bir adam polis tarafından tutuklandı.



