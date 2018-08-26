LONDRA (AA) - Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz savaş uçaklarının, Karadeniz üzerinde, Rus savaş uçaklarının karşısına çıkarılmasını "sorumsuzluk" ve "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Romanya'da konuşlu İngiliz Hava Kuvvetlerine ait jetlerin 23 Ağustos'ta Rus savaş uçaklarının karşısına çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun davrandığı ve İngiltere'ye herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "İngiltere Kraliyet Donanmasına ait gemilerin Rus askeri gemilerine İngiliz Kanalını geçerken, İngiltere sahiline yakın bölgelerde eşlik etmesi anlaşılabilir. Ancak bir Rus devriye uçağı Rusya'nın kendi kıyılarında, İngiltere'den 2 bin kilometre uzakta, İngiltere'ye ve müttefiklerine nasıl bir tehdit teşkil edebilir?" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson başta olmak üzere bazı İngiliz siyasetçilerin eleştirildiği açıklamada, "Rusya'nın rutin faaliyetlerini 'provakatif vakalar' diye nitelendirenlerin, kendileri hayli sorumsuz bir şekilde davranıyor." değerlendirmesi yapıldı.