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Rus Büyükelçiliğinden İngiltere'ye "provokasyon" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: - "Rusya'nın rutin faaliyetlerini 'provakatif vakalar' diye nitelendirenlerin kendileri hayli sorumsuz bir şekilde davranıyor" - "(Karadeniz civarındaki) Bu türden askeri mevcudiyet, herhangi birinin güvenliğini güçlendirmek yerine İngiliz yetkililer tarafından provokatif eylemleri için kullanılıyor"

LONDRA (AA) - Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz savaş uçaklarının, Karadeniz üzerinde, Rus savaş uçaklarının karşısına çıkarılmasını "sorumsuzluk" ve "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Romanya'da konuşlu İngiliz Hava Kuvvetlerine ait jetlerin 23 Ağustos'ta Rus savaş uçaklarının karşısına çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun davrandığı ve İngiltere'ye herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "İngiltere Kraliyet Donanmasına ait gemilerin Rus askeri gemilerine İngiliz Kanalını geçerken, İngiltere sahiline yakın bölgelerde eşlik etmesi anlaşılabilir. Ancak bir Rus devriye uçağı Rusya'nın kendi kıyılarında, İngiltere'den 2 bin kilometre uzakta, İngiltere'ye ve müttefiklerine nasıl bir tehdit teşkil edebilir?" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson başta olmak üzere bazı İngiliz siyasetçilerin eleştirildiği açıklamada, "Rusya'nın rutin faaliyetlerini 'provakatif vakalar' diye nitelendirenlerin, kendileri hayli sorumsuz bir şekilde davranıyor." değerlendirmesi yapıldı.

- İngiltere'ye provokasyon suçlaması

Karadeniz üzerinde gerçekleşen son olayın da İngiltere Hava Kuvvetlerinin ve diğer NATO güçlerinin Romanya, Polonya veya Baltık ülkelerinde konuşlandırılmasının "zararını" gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Bu türden askeri mevcudiyet, herhangi birinin güvenliğini güçlendirmek yerine İngiliz yetkililer tarafından provokatif eylemleri için kullanılıyor." denildi.

Büyükelçilik, İngiliz askeri mevcudiyetinin askeri bakımdan tehlikeli bir biçimde kullanıldığını savundu.

İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçakların cuma günü Karadeniz üzerinde bir Rus devriye uçağının ve çarşamba günü de 2 Rus savaş uçağının karşısına çıktığı açıklanmıştı.

İngiliz donanması, İngiltere kıyıları yakınından geçen Rus savaş gemilerine rutin olarak eşlik ediyor.

İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim, İngiltere namına çalışan eski bir Rus ajan ile kızının ülkenin güneyindeki Salisbury kentinde Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının ardından artmıştı. Sergey ve Yulia Skripal gördükleri tedavinin ardından taburcu edilirken, İngiltere'nin başını çektiği kampanya ile bir dizi ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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ingiltere Karadeniz NATO Romanya Rusya

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