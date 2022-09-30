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Babasını öldürmüş, annesini komalık etmişti! Çekiçli cinayette yeni görüntüler

30.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 17 Eylül Cumartesi gecesi yaşanan vahşet olayında Rus katil önce babasını çekiçle öldürmüş, annesini de aynı çekiçle ağır yaralamıştı. Annenin hastanede yaşam savaşı sürerken Dmitry Stepanov'un kan donduran anlara ait yeni görüntüleri çıktı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren annenin yaşadığı dehşet kameraya yansırken Stepanov'un annesine defalarca vurduğu ve öldüğünü düşünerek bıraktığı kaydedildi.

Babasını öldürmüş, annesini komalık etmişti! Çekiçli cinayette yeni görüntüler

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

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BABASINI ÖLDÜRÜP ANNESİNİ YARALADIĞI ANLARI KAYDETMİŞ

Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına saklaması ve babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurduğu ve babasının yere yığıldığı anlar görünüyor. Aynı anlarda kapının çalındığı duyulan görüntülerde cani genç, kapıyı açtıktan sonra annesinin yerde yatan babanın başına ağlayarak geldiği anda yeniden saldırıyor. Rus genç, anneye acımasızca defalarca vurup öldüğünü düşünerek bırakıyor.

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JANDARMANIN ÖZEL EKİBİ TELEFON SİNYALİNDEN YAKALADI

Olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.
Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi’nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi’ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov’un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı. JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov’un, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayın ardından ağır yaralanan ve Manavgat’ta bulunan bir özel hastanede tedavi altına alınan Tatiana Stepanov isimli Rus kadının bir dizi ameliyattan geçirildiği ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

'HAYALİM BABAMI ÖLDÜRMEKTİ''

Öte yandan Dmitry Stepanov, olaydan hemen sonra ‘cinayet itirafı’ adlı bir video yayınlamış, videoda, “Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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