Rus casus anlattı! Ölümden döndü...

37 yaşındaki Aliia Roza eski bir Rus casusu olduğunu iddia etti ve askeri akademideki öğrenimlerini ve casusluk anılarını anlattı. Yirmili yaşlarının başında, ülkeden kaçmak zorunda kalmadan önce uyuşturucu çetelerini ve insan kaçakçılarını hedef alan görevlere gönderildiğini iddia etti.

Rusya devlet başkanı Putin'in geçen ay Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından konuşan genç anne, The Sun'a şunları söyledi "18 yaşındayken, tüm özel teknikleri öğrendiğim bir askeri akademiye gönderildim. Bize insanları nasıl baştan çıkaracağını, manipüle edileceğini, ikna edeceğini, farklı silah türleriyle nasıl ateş edileceğini, dövüş sanatlarını ve sahada nasıl mükemmel bir asker olunacağını gösterdiler. " dedi.

'SİZE AŞIK OLMALILAR'

Aile geçmişi nedeniyle akademiye gittiğini söyleyen Roza, dedesinin İkinci Dünya Savaşı'nın ulusal kahramanı olduğunu söyledi ve "Orada okudum ve sonra insanları ve ülkeyi Afganistan'dan sağlanan uyuşturuculardan korumak ve ayrıca Rusya'da insan kaçakçılığını durdurmak için birkaç görevim oldu." dedi.

Aliia, özel ajan olarak eğitim gören ve güzel görünüşünü maksimum etki için nasıl kullanacağı konusunda bu eğitimi almış çok az sayıdaki kadından biri olduğunu söyledi. Seks eğitiminin en önemli parçalardan biri olduğunu belirten genç kadın planlı bir strateji ile hedefi kendine âşık etmenin ve başarılı bir cinsel deneyim sağlamanın önemini vurguladı. "Bu kişinin size sadece iyi davranmasını değil, aynı zamanda istediğiniz bilgiyi vermesi için size âşık olmasını sağlamanız gerekir, çünkü bu kişi size güvenmek zorundadır. " dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son görevinin, liderini ayartarak güçlü bir uyuşturucu çetesine sızmak olduğunu iddia eden genç kadın, ajan olduğu ortaya çıktığında darp edildiğini, bu olaydan kalan yara izleri olduğunu, ancak kendisine âşık olan çete liderinin idamını engelleyerek hayatını kurtardığını anlattı.

Askeri akademide eğitim gördüğü günlerden fotoğraflar gösteren Aliia’nın, casus olduğu iddiasını destekleyecek somut bir kanıtı yok. Son görevinden sonra adını değiştirdiğini ve casusluktan halkla ilişkiler firmasını yönetmeye geçtiğini belirtiyor ve şu anki erkek arkadaşıyla Beverly Hills'de 20 milyon dolarlık bir malikânede yaşadığını iddia ediyor.



