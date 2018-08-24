Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Şile’de Sofular köyü plajında sabah 08.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan ilginç olay üzerine gemi mürettebatı çifte hemen yardım ederek gemiye aldı. Çift, kurtarıldıkları ilk an çok aç olduklarını, günlerdir yemek yemediklerini, su içmediklerini söyledi. Gemi mürettebatı ise sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Gemide yemek ve su verilmeyen çift sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden teslim alındı. Hastaneye kaldırılan çifte kontrollü olarak yemek ve su verildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



