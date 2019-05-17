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Rus çift elektrikli bisikletle ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde elektrikli bisiklet kiralayarak dolaşmaya çıkan rus çift uçuruma yuvarlandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde elektrikli bisiklet kiralayarak dolaşmaya çıkan rus çift uçuruma yuvarlandı. Bisikletin bir ağaca çarpması sayesinde ölümden dönen çift hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre. Kemer’de tatil yapmakta olan 24 yaşındaki İhar Badziaka, “Myped” olarak bilinen 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kiraladı. Kız arkadaşı Dyiana Chuprys (22) ile birlikte 07 ABN 031 plakalı elektrikli bisikleti kullanarak Çalıştepe çevresinde gezintiye çıkan Badziaka, dönüş yolunda dik yokuştan aşağıya inerken aracın kontrolünü kaybetti. Çift, 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanan elektrikli bisikletin yaklaşık 7-8 metre aşağıdaki bir çam ağacına çarpması sayesinde ölümden döndü.
Yoldan geçmekte olan vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları bisikletin altından çıkarılan kazazede turistler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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