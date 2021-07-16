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  4. Rus çiftin akılalmaz kavgası! Her yeri kana buladılar, sonra temizlik yaptılar

Rus çiftin akılalmaz kavgası! Her yeri kana buladılar, sonra temizlik yaptılar

16.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ağızları açık bırakan türdendi. Asansörde şiddetli bir kavgaya tutuşan çift ortalığı kan gölüne çevirdi ancak bir süre sonra tekrar asansöre gelip temizlik yaptı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu.

İnternette yayınlanan görüntülerde oldukça şiddetli bir şekilde kavga eden çift kendilerini de etrafı da kana buladı. Ancak çok geçmeden sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar asansöre dönen çift temizlik yapmaya koyuldu. O anlar asansör içindeki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor. Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor. Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor. Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

KANLI KAVGA TEMİZLİKLE BİTTİ

Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor. Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çiftin asansördeki anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale gelirken, olay Rusya'da en çok izlenen ve tartışılan konular arasına girdi. Olayla ilgili adli bir süreç başlatılmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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