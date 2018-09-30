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Rus çıkarma gemisi Akdeniz'e iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat 11.00'de giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel çıkarma gemisi, gemilerin manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 12.15'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazılı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, 36 millik boğaz geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açılacak.

Suriye'nin de bulunduğu sıcak bölge Akdeniz'e inmek üzere sağanak altında boğazdan geçen savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

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