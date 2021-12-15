Rus Cinayet Zanlısı Almanya’da Suçlu Buldu

Almanya'da mahkeme, Rus vatandaşı Vadim Krasikov'u Gürcü vatandaşı etnik Çeçen Zelimhan Tornike Kangoşvili'yi 2019 yılında Berlin'de bir parkta Moskova'nın talimatı üzerine öldürmekten suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kangoşvili, 2000'li yılların başında İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya'dan bağımsızlık elde etmek için savaşan Çeçen ayrılıkçıların yanında savaşmıştı.

Alman yargıç Olaf Arnoldi, "Son olarak 2019 yılı Haziran ayında Rusya Federasyonu'nun merkezi hükümetinin devlet organları Tornike Kangoşvili'yi Berlin'de yok etme kararı aldı" dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2015 yılındaki bir suikast girişimi sonrasında yurtdışına giden Zelimhan Kangoşvili'nin de bir katil olduğunun altını çizen Yargıç Arnoldi, bu "son derece ciddi" suçun "profesyonel bir operasyon" olduğunu ve Berlin'de yardım alınmadan yapılamayacağını söyledi.

Vadim Krasikov, Kangoşvili'yi öldürmeden birkaç gün önce sahte pasaport ve binlerce Euro nakit parayla Paris'e uçmuş, buradan Berlin'e gitmişti.

Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkında bisiklete binen Kangoşvili'yi vurduktan sonra çalılıkların arkasına saklanarak üzerindeki koyu renkli kıyafetleri ve beyzbol şapkasını değiştiren Krasikov, sakalını da kesmiş ve kendisine Berlin'i gezen bir turist süsü vermişti.

Yargıç Arnoldi, görgü tanıklarının Krasikov'un planlarını alt üst ettiğini belirtti. Birkaç dakika içinde silahlı polisin Krasikov'un etrafını sardığını kaydeden Yargıç Arnoldi, olay yerindeki bazı kişilerin de Krasikov'un üzerinden çıkardığı kıyafetleri, işlediği cinayette kullandığı silahı ve Kangoşvili'nin nehre attığı bisikletini topladığını söyledi.

Arnoldi, "Dört çocuk babalarını, iki kardeş de erkek kardeşlerini kaybetti. Bazı medya organları burada Rusya'nın, hatta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yargılandığını ima etti. Bu yanıltıcı. Tek suçlu, sanık sandalyesinde oturan kişi" dedi.

Rus TASS haber ajansına göre Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği, mahkeme kararının "tarafsızlıktan uzak ve siyasi güdümlü" olduğunu bildirdi.

Kangoşvili'nin 2019 yılı Ağustos ayında gündüz vakti üç kurşunla kafasından vurulması, Doğu-Batı gerginliğini daha da tırmandırmış, Batılı hükümetlerin kendi topraklarında faaliyet gösteren Rus ajanların üzerine gitmesine yol açmıştı.

Almanya'da mahkemenin Rus devletinin siyasi faaliyetlerinden hoşnut olmadığı bir kişinin öldürülmesi talimatı verdiğine ilişkin bulgusu, yeni başbakan Olaf Scholz ve hükümetine Moskova'ya karşı daha sert tavır takınması baskısını arttırabilir.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 14 Aralık’ta, Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesi durumunda Rusya'nın hem ekonomik hem siyasi açıdan "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

2020’nin Ağustos ayında Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin tedavi için Berlin’e getirilmesi, ardından dönemin başbakanı Angela Merkel’in Navalny‘nin "Şüpheye yer bırakmayacak şekilde Rusya‘da zehirlendiğini" açıklaması, iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu.

Güvenlik uzmanları, Doğu Avrupa'daki eski Sovyet müttefiklerinin büyükelçiliklerdeki ajanlarının Avrupa Birliği'nde istedikleri yere rahatlıkla seyahat edebildikleri uyarısında bulunuyor.

Rus ajanlar, Kangoşvili cinayetinden bir yıl önce de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızını İngiltere'de zehirlemişti.

