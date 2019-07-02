Rus denizaltı yangınında nükleer iddiası

Rus basını nükleer denizaltı iddialarını gündeme taşırken Devlet Başkanı Putin'in programını keserek Savunma Bakanı ile görüşeceği açıklandı.Rus donanmasına ait bir araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 denizcinin duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Rus Savunma Bakanlığı denizaltının Rus karasularında deniz tabanında araştırma yapmakta olduğunu ve şu an Barents Denizi kıyısında, Severomorsk'taki Kuzey Filo üssünde bulunduğunu bildirdi. Ancak bakanlık yangının nedeni, kazadan kurtulan olup olmadığı veya denizaltının modeli konusunda bilgi vermedi.

2000 yılında Barents Denizi’nde Kursk nükleer denizaltısının iki patlamanın ardından batmasıyla 118 denizcinin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getiren olayın Pazartesi günü yaşandığı belirtildi.

Nükleer denizaltı iddiası

Rus haber kuruluşlarının isimsiz askeri kaynaklara dayandırdıkları haberlerde aracın AS-12 tipi nükleer denizaltı olduğu belirtiliyor. Rus basını AS-12'nin takma adının, küçük kürelerden oluşan oyuncak bir at olan, Sovyet dönemi çizgi film karakteri Losharik'ten geldiğini bildiriyor.