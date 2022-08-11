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Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açmıştı! Cezası belli oldu

11.08.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Editör Marina Ovsyannikova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında "Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır" yazan savaş karşıtı pankart açarak dünyanın gündemine oturmuştu. Ovsyannikova'nın cezası belli oldu.

Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açmıştı! Cezası belli oldu

Rusya'nın 24 Şubat’ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı. 15 Temmuz'da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi. Ovsyannikova’nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova’nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

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DAHA ÖNCE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ovsyannikova, 14 Mart’ta Rus devlet televizyonu Kanal 1’de akşam haberleri sırasında kameraların önüne geçerek, "Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır" yazılı pankart açmıştı. Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmış ve televizyondaki görevinden kovulmuştu. Tutuksuz yargılanan Ovsyannikova, Moskova Ostankinsky Mahkemesi tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

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televizyon savaş pankart rus
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