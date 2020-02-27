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Rus devlet televizyonundan İdlib iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 21:58 | Son Güncelleme

Rus devlet televizyonu, Türk askeri uzmanlarının İdlib'de omuzdan atılan füzelerle Rusya ve Suriye ordusuna ait jetleri vurmaya çalıştığını öne sürdü.

Rus devlet televizyonundan İdlib iddiası

Ankara’da ise Türk ve Rus heyetleri İdlib konusunu ele aldı.Rus devlet televizyonu Rossiya 24, Türk askeri uzmanları ve Suriyeli muhaliflerin İdlib'de Rusya ve Suriye ordusuna ait uçakları "portatif hava savunma sistemleriyle" vurmaya çalıştığını iddia etti.

Haberde, muhalif mevzileri bombalayan Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu nedenle karşı önlemler zorunda kaldığı belirtildi.

Ankara'da Rus heyetiyle görüşme

Rossiya'nın iddiası, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki durumu ele almak için Ankara'da bir araya geldiği saatlerde ortaya atıldı. Dışişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, bu görüşmede Türk tarafı Rus heyetine İdlib'de bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede ayrıca, bölgedeki insani durumun felaket halini almasının ve İdlib'den olası bir kitlesel göçün engellenmesinin gerektiği de vurgulandı.

DW,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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