HABER

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.
36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyorRus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyorRus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia
Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendiSuriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Dün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişme

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!

Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.