Rus diplomatlar Esad ile ‘İdlib’ üzerine görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ‘İdlib’ ve ‘Suriye Anayasa Komitesi’ üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’de kurulması planlanan Anayasa Komitesi üzerine devam eden çalışmaların ve İdlib’de artan tansiyonun üzerine görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Taraflar İdlib’teki durumun istikrarının sağlanmasının önemine odaklanarak durumun meselenin detayları üzerine görüştü” ifadelerine yer verildi.

