"Rus diplomatlar sınır dışı edilsin"

CDU'lu siyasetçi Patrick Sensburg, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini istedi.Alman Federal Başsavcılığının geçen Ağustos ayında Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet emrinin Rusya'dan geldiği yönündeki suçlaması, Berlin'de tansiyonu yükseltti. Alman siyasiler bu suçlamalar karşısında hükümetin Rusya'ya tepki göstermesini istiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Patrick Sensburg, Berlin'in "açık bir diplomatik tepki" vermesi gerektiğini belirterek daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini ve Almanya'daki Rus temsilciliklerinin de daha sıkı gözlemlenmesini talep etti.

Alman hükümeti geçen yıl iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.

"AB düzeyinde yanıt verilmeli"

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Avrupa uzmanı Michael Linke de olayla ilgili iddiaların güçlendiğini belirterek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği düzeyinde "yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek bir yanıt" verilmesi gerektiğini ifade etti. Linke, Rusya'ya karşı yaptırım seçeneğinin de düşünülebileceğini belirtti.