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"Rus diplomatlar sınır dışı edilsin"

19.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Alman siyasiler, Almanya'da bir Çeçen'in öldürülmesi talimatı verdiği iddia edilen Rusya'ya tepkili.

CDU'lu siyasetçi Patrick Sensburg, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini istedi.Alman Federal Başsavcılığının geçen Ağustos ayında Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet emrinin Rusya'dan geldiği yönündeki suçlaması, Berlin'de tansiyonu yükseltti. Alman siyasiler bu suçlamalar karşısında hükümetin Rusya'ya tepki göstermesini istiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Patrick Sensburg, Berlin'in "açık bir diplomatik tepki" vermesi gerektiğini belirterek daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini ve Almanya'daki Rus temsilciliklerinin de daha sıkı gözlemlenmesini talep etti.

Alman hükümeti geçen yıl iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.

"AB düzeyinde yanıt verilmeli"

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Avrupa uzmanı Michael Linke de olayla ilgili iddiaların güçlendiğini belirterek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği düzeyinde "yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek bir yanıt" verilmesi gerektiğini ifade etti. Linke, Rusya'ya karşı yaptırım seçeneğinin de düşünülebileceğini belirtti.

Olayın arka planının açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz ise "Yurt dışından Almanya'daki insanların öldürülmesinin planlanması, en yüksek derecede bir provokasyon ve hukuk devleti meselesidir" şeklinde konuştu.

Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Gregor Gysi de öncelikle yargı sürecinin izlenmesi, ortaya konacak kanıtların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

"Hakkımızı saklı tutuyoruz"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iddianamenin dün açıklamasının ardından Rusya'ya karşı atılacak adımlar konusunda haklarını saklı tuttuklarını dile getirmişti.

Almanya'daki Rusya Büyükelçisi Sergey Neçayev de iddiaların dayanaksız olduğunu savunarak Almanya'yı atacağı adımlara karşılık vermekle tehdit etti.

Neçayev dün Almanya Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili olarak çağrılmıştı.

İddiamede yer alan suçlamalar

Geçen yılın Ağustos ayında Berlin'deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dün dava açıldığı açıklanmaştı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.'nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede, cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor. T.K.'nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede ayrıca T.K.'nın Rus makamları tarafından "terörist" olarak sınıflandırıldığı ve Rusya tarafından terörist bir organizasyon olarak kabul edilen "Kafkas Emirliği"nin bir üyesi olduğu belirtiliyor. T.K'nın 2016 yılı sonunda da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

dpa,AFP/HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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