Rus diplomattan Türkiye'nin Suriye'deki rolüne övgü

Doğu Halep'te Eylül 2016'da ABD ile varılan ateşkes müzakerelerinde yer alan Rus ekibinde olduğunu hatırlatan Khodynskaya-Golenischeva, tarafların yerel aktörleri göz ardı etmesi nedeniyle bu ateşkesin sadece 2 saat sürdüğünü vurguladı.

"Halep Savaşı ve Diplomasi", "Barışa Giden Dikenli Yollar" adlı iki kitabın da yazarı olan Khodynskaya-Golenischeva, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khodynskaya-Golenishcheva "Anlaştığımız gibi kenti sivilleştiremedik. Önce ABD tarafından bir irade eksikliği olduğunu düşündük ancak aramızda tartıştıktan sonra başka bir şey olduğunu anladık. O zaman Rusya-Türkiye gönül ilişkisi başladı." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye'nin vardığı anlaşmanın çabucak uygulandığını ifade eden Khodynskaya-Golenishcheva, "Çünkü Türk tarafı sahadaki gruplarla iyi bağlantıya ve onlar üzerinde anlaşmayı uygulatacak etkiye sahip. ABD'nin böyle bir nüfuzu yoktu." ifadesini kullandı.

Halep meselesinin Suriye krizini çözmek için daha iyi müzakere formatı arayışını tetiklediğini kaydeden Khodynskaya-Golenishcheva, ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının eş başkanlığını yaptığı 20 üyeli Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun (ISSG) dahi Halep ya da İdlib'deki sorunları çözemediğini ifade etti. Khodynskaya-Golenishcheva, "Grubun odaklanamadığını fark ettik, masada söz almak isteyen çok fazla kişi vardı. Konuşmaya değil, eyleme ihtiyaç olduğunu anladık. Ara buluculuk budur." dedi.