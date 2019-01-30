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Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: “İdlib mutabakatına bağlıyız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “17 Eylül 2018 tarihinde Türkiye-Rusya İdlib mutabakatı anlaşmasına bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “17 Eylül 2018 tarihinde Türkiye-Rusya İdlib mutabakatı anlaşmasına bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz. Aynı zamanda saldırıların durdurulması anlaşmasına rağmen saldırı ihlallerinin rahatsız edici olduğunu belirtmek isterim” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gündeme ilişkin konular hakkında basın toplantısı düzenledi. Dikkat çeken ifadeler kullanan Zaharova, sözlerine ABD ile Rusya arasında sürekli olarak yaşanan ajan suçlamalarıyla başladı. ABD’nin gözaltına aldığı ve soruşturma yürüttüğü Rus vatandaşlarıyla ilgili konuşan Zaharova, “ABD’de tutuklu bulunan Maria Butina’nın cezaevi koşullarını yakından takip ediyoruz. Psikolojik olarak iyi durumda ve zamanının çoğunu kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor. 29 Aralık’ta Mariana Adaları’nda FBI tarafından tutuklanan Rus vatandaşı Dmitry Viktorovich Makarenko’nun durumunu yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ABD tarafı yine kanunsuz bir uygulamayla 3 Rus vatandaşını gözaltına aldı. 9 Ocak’ta diplomatlarımız gözaltına alınan vatandaşlarımızla temas kurmayı başardı. Tutuklu bulunan vatandaşlarımız şuan Havai eyaletine bağlı Honolulu Adası’nda cezaevinde tutuluyor. Yapılan gözaltı ve tutuklamalara dair anti Rus kampanyasına dikkat çekmem gerekiyor. Son olarak ABD’li savcılar, profesyonel avukat olan yurttaşımız Natalia Veselnickuka’yı hedef alarak hakkında dava açtı” dedi.

“İdlib mutabakatına bağlıyız”
17 Eylül’de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatına değinen Zaharova, “17 Eylül 2018 tarihinde Türkiye-Rusya İdlib mutabakatı anlaşmasına bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz. Aynı zamanda saldırıların durdurulması anlaşmasına rağmen saldırı ihlallerinin rahatsız edici olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Kürtlerin Şam ile diyaloğa girmesi önemlidir”
ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme açıklamasıyla ilgili tekrar yorum yapan Zaharova, “ABD Başkanı Trump, ABD askerinin Suriye’den çekileceği yönünde açıklama yaptı. Biz Washington’ın yaptığı açıklama doğrultusunda ABD askerinin çekilmesinin doğru yönde olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
ABD askerlerinin çekilmesi durumunda kontrol alanlarına Şam yönetiminin hakim olacağını söyleyen Zaharova, “Biz ABD’nin çekildiği ve özgürleşen bölgelerin Suriye ordusunun kontrolü altına geçmesini önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu bağlamda Kürtler ile Şam arasında mutlaka diyalog kurulması önemlidir. Neticede Kürt halkı Suriye’nin bir parçasıdır” dedi.

“Kimyasal saldırı araştırmasından dolayı mutluyuz”
Zaharova, ayrıca Beyaz Kasklılar olarak tanınan aktivistlerin Ürdün üzerinden Suriye’ye girerek provokasyon çalışmaları yaptığını iddia ederek, Suriye konusundaki görüşlerini ifade etti. Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün 6 Ocak’ta Halep’te incelemelerde bulunduğunu söyleyerek, “Örgütün uzmanlarının Halep’te kimyasal saldırı araştırmalarından dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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