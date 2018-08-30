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Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatlerinde vize uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus ve Türk dışişleri bakanlarının yaptığı müzakereler sonrasında belli kategorideki Türk vatandaşları için karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda mekanizma oluşturulması hususunda anlaşıldığını hatırlatan Zaharova, “Vize konularını tartışmak için en uygun platform, konsolosluk konularında uzmanların ikili istişareleridir. Bu istişareler sonbahar için planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'MÜJDEYİ ALACAKSINIZ' DEMİŞTİ

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız." demişti.

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