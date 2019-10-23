Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Rus Dışişleri yetkililerinin açıklamalarında Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına ilişkin dün Soçi'de varılan ortak mutabakat uyarınca, Türk güçlerinin Ayn el Arab (Kobani) ve Münbiç'e girmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Suriye hükümeti ile Kürt güçlerin kamuoyuna duyurulmayan kapalı görüşmeler yaptığı, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de vardıkları ortak mutabakatın da söz konusu görüşmelerin sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Rus Dışişleri adına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ‘Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini’ de belirtti.

