Rus Doktorlar Zehirlendiği Öne Sürülen Navalny'yi Almanya'ya Göndermiyor

Rus doktorların en iyi tedaviyi uygulayacakları konusunda herhangi bir kuşku duyulmamasını isteyen Murakhovsky, yapılan tahlillere göre Navalny'ın kanında herhangi bir toksik madde bulunmadığını da ifade etti. Bir başka doktor da, Navalny'nin zehirlendiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öne sürdü. Hastahaneden daha önce yapılan bir açıklamada, hastanın zehirlenmesiyle ilgili teşhisin saptanabilmesi için 2 gün süreye ihtiyaç olduğu duyurulmuştu.

Sözcü, Navalny’yi almak için hastahaneye giden ailesinin kapıdan geri çevrildiğini de açıkladı. Rus siyasetçinin yattığı hastahenenin şef doktoru Alexander Murakhovsky, tedavinin devam ettiğini ve başka bir ülkeye naklinin mümkün olmadığını doğruladı.

Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny’nin tedavi altında olduğu Sibirya’daki Omsk Hastanesi’nin, hayati tehlikenin sürdüğünü ve 44 yaşındaki Rus muhalif siyasetçinin uçakla naklinin mümkün olmadığını bildirdiğini söyledi.

Navalny’nin nakline izin verilmemesi Berlin’de şaşkınlığa yol açtı. Diplomatik kaynaklar, Alman hükümetinin Navalyn’nin uçuşuna izin verilmesi için girişimlerinin sürdüğünü, bu nedenle ambulans uçağın Omsk’da bekletildiğini aktardı. Bu sabah Rusya’dan gelen karar öncesinde, son 24 saatte Almanya ve Rusya arasında çok hızlı bir diplomasi trafiği de yaşandı.

Navalny salı akşamı Tomsk kentinden başkent Moskova’ya uçtuğu esnada fenalaşıp Omsk kentinde hastaneye kaldırıldıktan sonra sözcüsü, uçağa binmeden çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürmüştü.

Dün öğleden sonra Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’la bir araya gelen Başbakan Merkel, Putin döneminin en geniş kapsamlı protestolarını 2011 ve 2012 yıllarında harekete geçeren isim olarak tanımlanan Navalny’nin Almanya’da tedavi edilmesi için girişimde bulunduğunu söyledi.

Navalny'ye gerekli tüm yardımı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Merkel, siyesetçinin zehirlenmesinden sorumlu olanların bulunup, mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini desöyledi. Macron da, "Navalny'nin başına gelenlerden son derece endişeliyiz ve üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.