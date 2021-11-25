Rus Donanması ABD Gemisini Karadeniz’de Takipte

Rus ordusunun, NATO müttefikleriyle birlikte devriye görevi için Karadeniz'e gelen güdümlü füze destroyeri USS Arleigh Burke'ü takip ettiği bildirildi.

Rus TASS haber ajansının duyurduğu manevra, Rusya, Ukrayna ve NATO'nun son haftalarda askeri tatbikatlar yürüttüğü ve Moskova'nın Kiev ve Washington'un Ukrayna'yı işgal etmeyi düşündüğü yönündeki şüphelerini reddettiği bölgede, yüksek gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

ABD Altıncı Filosu, Rusya'nın Karadeniz'de uçak ve gemileri içeren askeri tatbikatlar düzenlediğini açıklamasından bir gün sonra, Arleigh Burke'ün rutin bir devriye görevi için Karadeniz'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, "Gemi Karadeniz'deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, bu hayati uluslararası suyolunda güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalışacak" denildi.

Ukrayna, kitlesel protestoların ardından Rus yanlısı bir cumhurbaşkanının görevden alındığı 2014'ten bu yana Moskova'nın yörüngesinden uzaklaşarak Batı'ya yaklaştı. NATO üyesi değil, ancak savunma yardımı, devriye gemileri ve tanksavar silahları tedariki de dahil olmak üzere Washington'dan destek alıyor.

Arleigh Burke'ün görevi, Rus donanmasının da yakından takip ettiği USS Mount Whitney komuta gemisinin bu ayın başlarında Karadeniz'e girmesinin ardından geldi.

