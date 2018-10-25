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Rus Donanması'na ait askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Rus Donanması'na ait 'IMAN' isimli askeri tanker gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizin'den bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki 'IMAN' adlı askeri tanker gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri tanker gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıma özelliğindeki askeri tanker gemisine boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti. (DHA)

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Rus askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Rus donanması gemi Çanakkale Boğazı

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