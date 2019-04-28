HABER

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilen ‘911’ borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilen ‘911’ borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlarBaharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar
Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı olduHaluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.