Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilen ‘911’ borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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