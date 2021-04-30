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Rus donanmasına ait Movska kruvazörü füze ateşledi

30.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'de bulunan donanmasına ait 'Moskva' kruvazörünün, ilk defa füze ateşlediğini duyurdu.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'ne kısa bir süre kala, Karadeniz'de savaş gemileriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi.

Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti. Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçakların da yer aldığı belirtildi.

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