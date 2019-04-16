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Rus Dumasında “internet güvenliği” yasası kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Yeni düzenlemeyle Rusya’da internetin çalışmasını engelleyecek tehditlere karşı önlem alınacak

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusya’da internet güvenliğini sağlayacak yasa teklifini kabul etti.

Dumada yapılan oylamada, internetin dünya çapındaki ağın küresel altyapısından kopması durumunda Rusya’da internetin sürdürülebilir çalışmasının sağlanması hakkındaki yasa tasarısı onaylandı. Yapılan düzenlemeyle Rusya’da internetin çalışmasına yönelik tehditler engellenmiş olacak.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyinde de görüşülüp Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Bir süre önce Rusya’nın internet üzerinden olası küresel tehditlere karşı önlemler alacağı, bu önlemlerin belirlenmesi için ülkede internetin küresel bağlantısının bir süreliğine kesileceği belirtilmişti.

Kremlinin böylelikle ülkede interneti küresel internet sağlayıcılardan bağımsız bir şekilde çalışacak hale getirerek olası siber saldırılardan korunmayı planladığı aktarılmıştı.

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internet Rusya

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