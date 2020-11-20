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Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu

20.11.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Rus eşinden olan iki çocuğunu kaçırıp Suriyeli bir aileye teslim eden baba, çocukları ve kendisinin yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını odun toplama bahanesiyle ormana çağırarak, 6 yerinden vurdu.Denizli’de yaşayan Ekatarina Efimova (33) ve Bekir Erdem A.

Rus eşinden olan iki çocuğunu kaçırıp Suriyeli bir aileye teslim eden baba, çocukları ve kendisinin yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını odun toplama bahanesiyle ormana çağırarak, 6 yerinden vurdu.
Denizli’de yaşayan Ekatarina Efimova (33) ve Bekir Erdem A. (36) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanma süreci başlattı. Anne Efimova, Irmak Liona (6) ve Edgar (5) isimli çocuklarını yanına alıp Antalya’ya yerleşti. Annelerinin yanında kalan iki çocuğunu kaçıran baba Bekir Erdem A., çocuklarını Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli bir aileye teslim ederek ortadan kayboldu. Rusya’ya dönmek zorunda kalan annenin başvurusu üzerine çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli babayı takibe aldı. 13 ay kayıp olarak aranan Irmak Liona ve Edgar, JASAT tarafından bulunarak anne Efimova’ya teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriyeli çift ve baba Bekir Erdem A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sorumlu tuttuğu arkadaşını tuzağa çekti
Baba Bekir Erdem A., 2019 yılı Aralık ayında yaşanan olaydan 11 ay sonra kendisi ve çocuklarının yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşı Hasan G.’den intikam almak için hazırladığı planını uygulamaya koydu. 8 Kasım 2020 Pazar günü arkadaşı Gökhan S. ile buluşan Bekir Erdem A., Hasan G’yi arayarak “Ormanda ağaç keseceğim, odunları arabaya taşımam gerek” deyip yardım istedi. Hasan G. ile karşılaşınca “Çocuklarımı sen ihbar ettin” diyerek belindeki silaha sarılan Bekir Erdem A., arkadaşının ayakları ve karnına 6 el ateş ederek kayıplara karıştı.

JASAT ekipleri suç makinesi baba ve arkadaşını yakaladı
İhbar üzerine bölgeye gelen Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda daha önceki olayla bağlantılı olduğu öğrenilen baba Bekir Erdem A. ve arkadaşı Gökhan S.’nin kimlikleri tespit edildi. JASAT ekipleri, Denizli kent merkezinde bir adreste saklandıkları tespit edilerek şüphelileri yakalamak için sabaha karşı operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda yakalanan Bekir Erdem A. ve arkadaşı Gökhan S., jandarmadaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Bekir Erdem A’nın 23, arkadaşı Gökhan S’nin ise 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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