Rus Gazeteci Golunov Serbest Bırakıldı

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev araştırmacı gazeteci Ivan Golunov’un ev hapsi kararının kaldırıldığını söyledi. Bakan ayrıca gazetecinin gözaltına alınma süreciyle ilgili de soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yapılan açıklamada Kolokoltsev, gazetecinin gözaltına alınması sürecinde görev alan polislerin de açığa alındıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Kolokoltsev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biyolojik, kriminal, genetik ve parmak izi testleri Ivan Golunov’un suça bulaştığına dair delil içermediğinden. Bugün kendisinin ev hapsi kararı kaldırılıyor ve üzerine atılı tüm suçlamalar düşüyor” dedi.

Yazılı açıklamada da olaya ilişkin olarak polisler hakkında yürütülen soruşturmanın da Rusya İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Birimi’nden Rusya Federasyonu Soruşturma Komisyonu’na devredildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı soruşturma tamamlanana kadar polislerin görevden uzaklaştırılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de talepte bulunduğunu iletti.

Online haber ajansı Meduza’nın bir çalışanı olan araştırmacı gazeteci Golunov, bu ay başında uyuşturucu satma girişiminde bulunmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Davanın siyasi amaçlar güttüğüne dair çok sayıda yorum yapılmıştı.

Golunov’un gözaltına alınmasınn ardından ülkede yayın yapan Vedomosti, Kommersant ve RBK gazeteleri ilk sayfalarında yaptıkları ortak yayınla Golunov’un tutuklanmasına yönelik soru işaretlerini gündeme getirmişlerdi.

