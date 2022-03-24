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Rus gazeteci Kiev'deki bombardımanda hayatını kaybetti

24.03.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Rus gazeteci Kiev'deki bombardımanda hayatını kaybetti

Rus gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Baulina, Kiev ve Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den haber sitesi The Insider için haber geçiyordu.

Baulina'nın, kentin Podil bölgesindeki hasarı filme alırken öldüğü bildirildi.

Baülina daha önce Rus muhalif Aleksey Navalni'nin yolsuzlukla mücadele vakfı için çalışıyordu ve Rusya'dan ayrılmıştı.

Geçen yıl vakıf yasa dışı ilan edilmiş, aşırılıkla suçlanmış ve çalışanlarının bir çoğu Rusya'dan kaçmak zorunda kalmıştı.

The Insider, bombardımanda bir kişinin daha öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.

Baulina, bir aydır devam eden savaşta öldüğü bilinen beşinci gazeteci oldu.

Mart maşında Ukrayna televizyonu LIVE ve İspanyol Haber Ajansı EFE için çalışan kameraman Yevhenii Sakun, Kiev'deki televizyon kulesinin bombardımanında ölmüştü.

İki hafta sonra ABD'li gazeteci ve film yapımcısı Brent Renaud, Kiev'in dışındaki İrpin'de hayatını kaybetti.

İki gün sonra da Fox TV'ye çalışan kameraman Pierre Zakrzewski ve Oleksandra Kuvshinova, Kiev dışında araçlarına ateş açılması sonucu öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya
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