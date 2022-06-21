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Rus gazeteci Muratov, Ukraynalı çocuklara yardım için Nobel madalyasını 103,5 milyon dolara sattı

21.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Muratov, altın madalyasının satışından elde edilen gelirin tamamının, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için kullanılacağını söyledi. Satıştan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) aktarılacak.

Rus gazeteci Muratov, Ukraynalı çocuklara yardım için Nobel madalyasını 103,5 milyon dolara sattı

Rus gazeteci Dmitri Muratov, Nobel Barış Ödülü'nü açık artırmada 103,5 milyon dolara sattı.

Bağımsız Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Muratov, altın madalyasının satışından elde edilen gelirin tamamının, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için kullanılacağını söyledi.

Satıştan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) aktarılacak.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ndeki açık artırma, New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikle eş zamanlı olarak internet üzerinden yapıldı.

Müzayede şirketi Heritage Auctions, Muratov'un ödülünü kimin satın aldığını açıklamadı.

Muratov, müzayede şirketinin yayımladığı bir videoda "İnsanların Rusya'da bir savaşın olduğunu ve bundan en fazla etkilenenlere yardım etmemiz gerektiğini anlaması önemli" dedi.

Muratov, Nobel Barış Ödülü'nü 2021'de Filipinli gazeteci Maria Ressa'yla birlikte kazanmıştı.

Dmitry Muratov

Nobel Komitesi, Muratov'un ifade özgürlüğünü savunduğu için bu ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.

Yolsuzluk, seçim hilesi ve kanunsuz tutuklamalara yönelik haberleriyle öne çıkan Novaya Gazeta, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının hemen ardından Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı.

ASETONLU BOYAYLA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Gazetenin faaliyetlerini askıya alma kararı, Kremlin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini "savaş" olarak niteleyen yayın organlarının kapatılabileceği ya da para cezasına çarptırılabileceği açıklamasından sonra alınmıştı.

Kremlin, Ukrayna'daki savaş için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor.

Nisan'da Moskova'da bir trende Muratov'un yüzüne asetonlu kırmızı boya atılmıştı.

Erkek saldırgan "Muratov, bu evlatlarımız için" diye bağırmıştı.

Muratov, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra; 1993'te yayın hayatına atılan Novaya Gazeta'nın kurucuları arasında yer alıyor.

2000 yılından beri gazetenin altı muhabiri ya da Novaya Gazeta'ya yazı yazan altı kişi öldürüldü. 2006'da öldürülen araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya da bu gazetede çalışıyordu.

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Rusya
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