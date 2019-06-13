Rus gazeteci protestosu Kremlin’e sıçradı

Rus Gazeteci İvan Golunov’un tutuklanması üzerine Moskova sokaklarında başlayan protesto Kremlin Sarayı’na sıçradı. Rus gazeteci Anna Luganskaya üzerine giydiği tişörtte yazılı ‘Hepimiz İvan Golunov’uz’ yazısı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde Moskova’da bir metro istasyonunda uyuşturucu üretmek suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İvan Golunov’un tutuklanması kararının üzerine Rusya’da protesto gösterileri başladı. Moskova Belediyesindeki yolsuzlukları haber yaptığı için tutuklandığını savunan binlerce kişi Rusya İçişleri Bakanlığı önünde başlayan protestolarını sürdürünce baskılara dayanamayan mahkeme Golunov’un tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Dün Golunov’un tahliye edileceği bilgisinin açıklanması üzerine Moskova’da binlerce kişi gösteri düzenledi. Golunov’a destek mitingi şeklinde başlayan eyleme bir süre sonra polis müdahale edince Rusya’da yer yerinden oynadı. Protesto gösterileri Rusya’nın birçok kentine yayılmaya başladı.

Metro istasyonlarında bomba ihbarı, 500 kişiye gözaltı

Moskova sokaklarında başlayan protesto gösterilerine Rus polisinin müdahalesi gerçekleşince birçok ünlü gazetecide dahil yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Birçok kişinin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken gösterileri organize eden birçok gazetecinin 1 ay gibi bir süre gözetim altında tutulacağı iddia edildi. Moskova’daki gösteriler sırasında Rus polisi tarafından 12 metro istasyonunda bomba ihbarı olduğunu duyurarak istasyonları kapattı. Muhalifler ise bu ihbarı polisin bir bahanesi olarak değerlendirdi. İhbarların tümü boş çıktı fakat gösteriler farklı mecralarda sürmeye devam etti.

Kremlin’de tişörtüyle protesto etti

Rusya’da aynı gün içerisinde ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’de protestolardan nasibini aldı. 12 Haziran’da kutlanan ‘Rusya Günü’ etkinlikleri için Kremlin Sarayı’nda düzenlenen bir törene protesto gösterisi damgasını vurdu. Sanat, bilim, teknoloji ve edebiyat gibi birçok dalda önemli kişilerin ödüllendirildiği toplantıya davet edilen Rus gazeteci Anna Lugansaya üzerindeki "Hepimiz İvan Golunov’uz” tişörtüyle Kremlin Sarayı’na girdi. Tişörtünün üzerine gömlek giyen gazeteci büyükbabasının ve büyükannesinin ödül aldığı sırada gömleğini çıkararak destek tişörtüyle oturmaya devam etti. Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen bu protestoya hiçbir güvenlik görevlisi müdahale etmedi. Gazeteci, programda Putin’i ayağa kalkarak alkışlarken sözlü protestosu gerçekleşmedi. Putin ise gazeteciyi tam karşısında görse de duruma herhangi bir tepki vermedi. Gazeteci ise daha sonrasında yaptığı açıklamada ilk etapta çok korktuğunu ama seslerini duyurabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

