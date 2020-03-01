HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

İdlib’deki son durumu yerinde inceleyen Rus gazeteci Evgeniy Poddubnyy, "Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA’lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Türkler hareket eden her şeyi vuruyor, bu bir motosiklet olsa bile" dedi.

Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

İdlib’de Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’deki askeri başarısının yanı sıra teknolojik başarısı da Rusya’da gündeme geldi. Rusya’nın en tanınan savaş muhabirlerinden olan Evgeniy Poddubnyy, İdlib’de yaşanan çatışmaları tam yerinde takip ederken, takipçilerine son gelişmeleri aktardı.

Rejim güçlerinin Türk askerinin bulunduğu noktalara saldırılarını anlatan Poddubnyy, Türk askerinin bu anlarda kayıplar verdiğini ancak her şeyin tersine döndüğünü söyledi. Poddubnyy, “Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA’lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Türkler hareket eden her şeyi vuruyor bu bir motosiklet olsa bile” dedi.
Türk askerinin saldırılarının yanı sıra havadan saldırılarına da dikkat çeken Poddubnyy, “Savaşın seyri değişti. Türk ordusuna ait İnsansız Hava Araçları (İHA) İdlib üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu rejim güçlerine en büyük tehdit. Bekliyoruz” şeklinde konuştu. Poddubnyy ayrıca çektiği görüntülerde Türk İHA’ların bombardımanı sırasında oluşan çukurlar, rejim güçleri araçlarına verdiği tahribatlar ve rejim unsurlarının kayıplarına dair bilgiler aktardı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Venezuela'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbedeVenezuela'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
Rus gazeteci Suriye İdlib İHA SİHA

En Çok Okunan Haberler

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs şimdi de Ermenistan'a sıçradı

Venezuela'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede

Venezuela'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede

Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti

Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Virüs can almaya devam ediyor

Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı

Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı

ABD'de Demokratların Güney Carolina ön seçimlerini Biden kazandı

ABD'de sarsıcı sonuç! Biden öne geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.