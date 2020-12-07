HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Rus gazeteciler serbest bırakıldı

07.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Rus gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir Aleksey Petruşko, kameraman İvan Malişkin ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu bir Türk vatandaşının savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu üç kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dört gün süren sorgunun ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Türkiye'de 3 Aralık'ta gözaltına alınan iki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin hakkında bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'de gözaltına alınan gazetecilerin mümkün olan en kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını umduklarını söylemişti.

Valilik: İzinsiz görüntü çektikleri tespit edildi

İstanbul Valiliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamada da, "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" denilmişti.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus NTV kanalı ise gazetecilerin Türkiye'de hazırlanan yeni yıl programı için gönderildiklerini açıklamıştı.

DHA,AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
3 gündür oğlunu arıyordu! Cansız bedenini buldu3 gündür oğlunu arıyordu! Cansız bedenini buldu
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk! Girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk! Girişler kapatıldı

3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

3 gündür oğlunu arıyordu! Cansız bedenini buldu

İstanbul'da üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

Üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

MSB'den askerlik sevkleriyle ilgili açıklama

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili açıklama! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili flaş açıklama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.