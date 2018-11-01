Rus gazetecilerden Akkuyu NGS'ye ziyaret

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) eş değer modeli olan Rusya'daki Novovoronej NGS'nin yer aldığı bölgede yaşayan gazeteciler, Akkuyu bölgesini ziyaret etti.

Akkuyu NGS'den yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un katkılarıyla ve Türk Hava Yollarının (THY) partnerliğinde proje başlatıldı.

Proje kapsamında, Akkuyu NGS'nin referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS‘nin bulunduğu bölgedeki “Kommersant Chernozemye” gazetesinin muhabirleri, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaatının sürdüğü Mersin'e ziyarette bulundu.

Gazeteciler, kent merkezi, santral sahası ve santralin yapıldığı Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ni gezerek, fotoğraf çekti.

Rus gazeteciler, gezi programı sırasında Mersin'de görev yapan bazı basın mensuplarıyla da görüşme imkanı buldu.

Projenin devamında, Türk gazeteciler de Rusya'ya giderek Novovoronej NGS'de, çevresinde ve bulunduğu bölgede fotoğraf çekme olanağı elde edecek.

Ziyaretlerin ardından Rusya'nın Voronej bölgesinde düzenlenecek fotoğraf sergisinde, Akkuyu NGS’deki yapı-montaj işleri, sahaya en yakın yerleşim birimi olan Büyükeceli Mahallesi ve Mersin’deki Akkuyu NGS Bilgilendirme Merkezi tanıtılacak.

Mersin’de düzenlenecek fotoğraf sergisinde de Novovoronej NGS'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresi fotoğraflarla anlatılacak.

