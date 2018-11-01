HABER

Rus gazetecilerden Akkuyu NGS'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS'nin bulunduğu bölgede çalışan gazeteciler, sergi projesi kapsamında Akkuyu'yu gezerek, fotoğraf çekti

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) eş değer modeli olan Rusya'daki Novovoronej NGS'nin yer aldığı bölgede yaşayan gazeteciler, Akkuyu bölgesini ziyaret etti.

Akkuyu NGS'den yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un katkılarıyla ve Türk Hava Yollarının (THY) partnerliğinde proje başlatıldı.

Proje kapsamında, Akkuyu NGS'nin referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS‘nin bulunduğu bölgedeki “Kommersant Chernozemye” gazetesinin muhabirleri, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaatının sürdüğü Mersin'e ziyarette bulundu.

Gazeteciler, kent merkezi, santral sahası ve santralin yapıldığı Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ni gezerek, fotoğraf çekti.

Rus gazeteciler, gezi programı sırasında Mersin'de görev yapan bazı basın mensuplarıyla da görüşme imkanı buldu.

Projenin devamında, Türk gazeteciler de Rusya'ya giderek Novovoronej NGS'de, çevresinde ve bulunduğu bölgede fotoğraf çekme olanağı elde edecek.

Ziyaretlerin ardından Rusya'nın Voronej bölgesinde düzenlenecek fotoğraf sergisinde, Akkuyu NGS’deki yapı-montaj işleri, sahaya en yakın yerleşim birimi olan Büyükeceli Mahallesi ve Mersin’deki Akkuyu NGS Bilgilendirme Merkezi tanıtılacak.

Mersin’de düzenlenecek fotoğraf sergisinde de Novovoronej NGS'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresi fotoğraflarla anlatılacak.

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
 Haylaz karga Pierre Loti'nin maskotu oldu Haylaz karga Pierre Loti'nin maskotu oldu
Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttıAğrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.