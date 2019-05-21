Rus Gazetecilerden ‘İfade Özgürlüğü’ Mektubu

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant’ta 180’den fazla gazeteci okuyucularına yönelik açık bir mektup yayınlayarak ülkenin ifade özgürlüğünü hakettiğini belirtti.

Gazetecilerin mektubu, iki arkadaşlarının parlamentonun üst kanadında muhtemel lider değişikliğiyle ilgili yazdıkları makalenin ardından işten atılmaları üzerine gazete için siyasi haberleri takip eden yaklaşık 20 gazetecinin işten çıkartılan arkdaşlarıyla dayanışma göstermek için istifa etmesinin ardından geldi.

İki gazeteci hissedarların isteği üzerine atıldı. Söz konusu makalede sıkı bir Kremlin yanlısı olan Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun görevinden ayrılabileceği belirtiliyordu.

21 Mayıs tarihli mektupta gazeteciler hissedarların yakın dönem siyasi kazançlar için Rusya’nın en iyi medya kuruluşlarından birini yok etmekte olduğu kaydedildi.

Mektupta, “Eminiz ki Rusya daha iyi bir geleceği hakediyor. Rusya ifade özgürlüğünü hakediyor” denildi.

Kommersant’ın şef editor yardımcısı Renata Yambayeva, gazetecilerin işten çıkarılma kararının gazetenin sahibi Kremlin’e yakın isim Alisher Usmanov tarafından alındığını kaydetti.

Usmanov’un temsilcisi ise milyarder işadamının işten çıkarılmalarla bir ilgisinin olmadığını ve kendisinin gazetenin editöryal kararlarına karışmadığını kaydetti.

Yambayeva ise işten çıkarılmaların gerekçesiz olduğunu ve gazete için felaket olduğunu kaydetti.

Yambayeva, bunun gazetecilere açık bir baskı olduğunu da vurguladı.

