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Rus gazetecilerin Sarıkamış kayak ve atlı kızak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

SERKA ve THY işbirliğinde Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Rus gazeteciler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kayak yaptı, atlı kızağa bindi - Rus gazeteci Daria Pudenko: - "Burası gerçekten büyüleyici yer. Bu durumu hem ülkemizdeki okuyucularımıza aktaracağız hem de ailelerimizle buraya geleceğiz"

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Rus gazeteciler Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapıp atlı kızağa binmenin keyfini yaşadı.

SERKA ve THY işbirliğiyle Kars ve bölgenin tanıtımı için kente davet edilen gazeteciler ve medya mensupları, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kayak yapıp atlı kızağa binmenin yanı sıra Kafkas halk oyunları gösterisini izledi.

Keyifli anlar yaşayan gazetecilere, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım Öztürkler tarafından Kars peynirleri hakkında bilgi verildi.

SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SERKA olarak daha öncede THY işbirliği ile Çin ve Türkmenistan’dan medya temsilcileri ve internet gazetecilerini ilçede ağırladıklarını söyledi. Yardımcıel, bölgenin tanıtımı için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Şu an 7 kişilik bir Rus grubu burada. Onlar da kendi ülkelerinde kimi gazetecilik, kimi internet gazeteciliği yapıyor. Biz faaliyet yürüttüğümüz Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerinin turistik potansiyelinin çok güçlü olduğunu biliyoruz ve bunu ortaya çıkarmak için de yurt dışı ile bağlantılı faaliyetler yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında insanlar gelip bu bölgedeki kayak merkezini Çıldır’ı, Kars’ı ve diğer illeri görme fırsatı buluyor. Geri dönüşlerinde yörenin tanıtımı gazeteler ve televizyonlarda yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin bölgemizin yurt dışında çok daha fazla tanıttığını düşünüyoruz."

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel işleten Halit Taş da THY ve SERKA'nın birkaç organizasyonuyla gelen misafirleri otellerinde konaklatıp doğal güzellikleri tanıtmaya çalıştıklarını anlattı. Taş, "İnşallah gelen misafirlerle bölgemizde ki turizm potansiyeli artacaktır. Şimdiye kadar hep yerli turistlere hitap eden bölgemiz, dışarıdan gelen misafirlere de hitap etmeyi hedeflemektedir. Misafirler buradaki kayak merkezini oldukça beğeniyor. Kayak merkezinde kayak yapma fırsatı buluyorlar ve tekrar geleceklerini söylediler. İnşallah bu iyi izlenimlerini orada ki misafirlere, acentelere anlatırlar." diye konuştu.

- "Sarıkamış gerçekten büyüleyici yer"

Rus gazeteci Daria Pudenko da Sarıkamış’ın muhteşem doğasının insanı büyülediğini anlatarak şunları dile getirdi:

"Palandöken'den sonra Kars’a geldik. Sarıkamış’ın manzarası olağanüstü, çok etkilendik. Burası ailece gelinip kayak yapılabilecek yer, çok mutluyuz, çocuklarımla ve ailemle buraya gelmeyi düşünüyorum. 15 yıl önce İstanbul’a gitmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Burası gerçekten büyüleyici yer. Bu durumu hem ülkemizdeki okuyucularımıza aktaracağız hem de ailelerimizle buraya geleceğiz."

Rusya’dan gelen gazeteci ve medya mensuplarının Kars’taki tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra ülkelerine dönecekleri kaydedildi.

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