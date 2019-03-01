Rus gazetecilerin Sarıkamış kayak ve atlı kızak keyfi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Rus gazeteciler Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapıp atlı kızağa binmenin keyfini yaşadı.

SERKA ve THY işbirliğiyle Kars ve bölgenin tanıtımı için kente davet edilen gazeteciler ve medya mensupları, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kayak yapıp atlı kızağa binmenin yanı sıra Kafkas halk oyunları gösterisini izledi.

Keyifli anlar yaşayan gazetecilere, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım Öztürkler tarafından Kars peynirleri hakkında bilgi verildi.

SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SERKA olarak daha öncede THY işbirliği ile Çin ve Türkmenistan’dan medya temsilcileri ve internet gazetecilerini ilçede ağırladıklarını söyledi. Yardımcıel, bölgenin tanıtımı için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Şu an 7 kişilik bir Rus grubu burada. Onlar da kendi ülkelerinde kimi gazetecilik, kimi internet gazeteciliği yapıyor. Biz faaliyet yürüttüğümüz Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerinin turistik potansiyelinin çok güçlü olduğunu biliyoruz ve bunu ortaya çıkarmak için de yurt dışı ile bağlantılı faaliyetler yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında insanlar gelip bu bölgedeki kayak merkezini Çıldır’ı, Kars’ı ve diğer illeri görme fırsatı buluyor. Geri dönüşlerinde yörenin tanıtımı gazeteler ve televizyonlarda yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin bölgemizin yurt dışında çok daha fazla tanıttığını düşünüyoruz."