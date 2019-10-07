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Rus gazetecinin İran’da gözaltına alınmasının sebebi casusluk değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

İran’da gözaltına alınan Rus gazeteci Julia Yuzik ile ilgili İran ve Rusya’dan karşılıklı açıklamalar geliyor.Rusya’dan hareket ederek İran’ın başkenti Tahran’a giden ve havaalanında pasaportuna el konularak gözaltına alınan Rus gazeteci Julia Yuzik ile ilgili İran Hükümeti’nden bir yetkili Rus haber ajansına açıklamalarda bulundu.

İran’da gözaltına alınan Rus gazeteci Julia Yuzik ile ilgili İran ve Rusya’dan karşılıklı açıklamalar geliyor.
Rusya’dan hareket ederek İran’ın başkenti Tahran’a giden ve havaalanında pasaportuna el konularak gözaltına alınan Rus gazeteci Julia Yuzik ile ilgili İran Hükümeti’nden bir yetkili Rus haber ajansına açıklamalarda bulundu. İsrail ajanı olmakla suçlandığı için gözaltında tutulduğu iddia edilen gazeteciyle ilgili bilgi veren İranlı temsilci, “Gözaltında tutulma olayı ajanlık suçlaması ile ilgili değil. Bildiğim kadarıyla bu vize sorunu yüzünde gerçekleşti” dedi. İranlı temsilci, Rus gazetecinin işlemleri ile ilgili Rus diplomatik temsilcilerinin İran tarafına bilgi vermediği için bu sorunun meydana geldiğini de sözlerine ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan da gözaltına alınan Rus gazeteci Julia Yazik ile ilgili açıklama geldi. Peskov, gazetecinin gözaltına alınmasını kabul edilemez olarak değerlendirirken, “Yuzik’in gözaltına alınmasıyla ilgili tavrımız net. Biz Rus gazetecinin gözaltına alınmasını kabul edilemez olarak görüyoruz. Yakın bir gelecekte gazetecinin serbest bırakılacağına inanıyoruz ve İran tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını düşünüyoruz” dedi.

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